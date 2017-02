Acconciature donna 2017

Anno nuovo, acconciatura nuova! Ogni donna è ben consapevole che un look inedito è il modo migliore per buttarsi il ‘vecchio’ alle spalle e ripartire con una carica di energia rinnovata. Tuttavia, la ricerca di uno stile che ci dia una marcia in più non è così semplice. Fare previsioni è sempre azzardato, ma l’inizio del 2017 qualche indicazione ‘strong’ ce l’ha già fornita. Tra tagli netti e chiome lunghe con piglio aggressivo, ecco quello che i prossimi mesi ci riserveranno:

1. L’evoluzione del pixie cut. Il pixie cut è il taglio corto che negli ultimi anni ha avuto più momenti di gloria. Il 2017 lo ripropone in una versione un po’ più romantica. I capelli non sono più così corti, ma la chioma raggiunge i 12-13 cm sulla parte superiore del capo e 6-7 dietro e ai lati. Il modo in cui acconciarli deve essere classy, con riga di lato e un ciuffo/frangia alla Michelle Williams.

2. La coda da cheerleader. Abbiamo visto certe donne audaci portarla già la scorsa stagione: ora quelle poche sono diventate molte. La cheerleader ponytail è un’acconciatura per capelli lunghi, veloce da realizzare e di grande impatto. Si tratta di una coda estrema raccolta sulla parte alta della nuca. Per fare in modo che l’acconciatura regga basta cotonare un po’ i capelli nella zona interessata. Le habitué del look sono Katy Perry, Demi Lovato e Cara Delevingne.

3. Riga in mezzo casual (ma non troppo). In fatto di capelli lunghi, il 2017 è iniziato nel segno della riga in mezzo. Le acconciature con capelli sciolti la vedono sempre più come protagonista, spesso associata a un leggero mosso sulle lunghezze. Anche Priyanka Chopra, protagonista del nuovissimo Baywatch e fedelissima della riga di lato, si è convertita. Le direttive per i capelli lunghi e sciolti sono sempre le stesse: devono essere pulitissimi e splendenti.

4. Lo chignon d’altri tempi. Gli chignon sono i raccolti che riscuotono maggior successo negli ultimi anni: alti, bassi, morbidi, se ne vedono di ogni genere. Il 2017 lascia intravedere consenso per gli chignon molto tirati con riga laterale. La bravissima attrice Jessica Chastain ne ha sfoggiato uno recentemente, basso, rigido e raccolto da una treccia. Perché non prendere spunto?

5. Wavy Bob. Un’acconciatura fresca che sta facendo proseliti e si è resa responsabile del taglio di tante lunghe chiome: una tra tutte, quella della bellissima attrice Emily Ratajkowski. Forse ve la siete persa, ma sul red carpet ha recentemente sfoggiato un meraviglioso look di media lunghezza (i capelli vanno poco oltre il mento) con ciocche ondulate, riga laterale e un lungo ciuffo che incornicia il volto.