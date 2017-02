Per qualcuna è una costante del look, per altre è una tentazione che ci si concede almeno una volta all’anno, ma una cosa è certa: scegliere la frangia è tutt’altro che un colpo di testa. Prima di fare il passo, andrebbero considerati alcuni fattori importanti, come la forma del viso e, più che il taglio, la tipologia di capelli.

Viso squadrato

In questo caso, vanno assolutamente evitate le frange geometriche e piene: la parola d’ordine è addolcire le linee del viso, per cui meglio optare per una frangia sfilata lunga, anche laterale, che vada gradualmente a raggiungere il resto della chioma ad altezza della mandibola, per ‘sfumare’ la linea squadrata.

Viso rotondo

Anche in questo caso, va assolutamente evitata la frangia piena e simmetrica, soprattutto se lunga, perché andrebbe a tagliare metà viso, enfatizzandone la rotondità. Meglio puntare su ciuffi scalati, anche con la riga in mezzo, in modo da riproporzionare il viso e sfumarne i contorni un po’ pieni.

Viso a cuore

In genere è caratterizzato da una fronte abbastanza ampia e il mento un po’ a punta: è perfetta la frangia laterale, in modo da aprire il viso e non sottolineare la leggera sproporzione tra la parte superiore e inferiore.

Viso ovale

Chi vanta un ovale perfetto, è fortunata: con questo viso si possono provare tutte le frange possibili: corte e simmetriche, lunghe e sfilate, dritte e piene, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Viso allungato

Con un viso allungato, non c’è niente di meglio che una frangia ‘importante’, che ridimensioni un viso un po’ lungo o scavato. Con un consiglio in più: se la forma del viso enfatizza un naso importante, la frangia è una scelta quasi obbligatoria. Piena, voluminosa, sarà il modo migliore per contrastare un naso troppo pronunciato in un viso allungato.

Che capelli hai?

Una volta individuata la forma del viso, va considerato un altro fattore, cioè il tipo di capelli. Se il taglio è lungo o corto, poco importa, sarà il parrucchiere a adeguare l’eventuale sfilatura in base alla lunghezza della chioma. Il problema, piuttosto, si pone se non si hanno i capelli lisci: la frangia, in tal caso, va assolutamente disciplinata con prodotti anticrespo, ritoccata una volta al giorno e evitata se si hanno i capelli molto ricci, perché una frangia liscia su una testolina riccia risulta sproporzionata e fa un po’ troppo anni Novanta.