Capelli, i tagli di Vidal Sassoon tra ieri e oggi

Forbici alla mano, il celebre hairstylist Vidal Sassoon negli anni 60 ha contribuito alla rivolta sessantottina regalando nuovo spessore alla figura della donna, a partire dalla testa. Famoso per i suoi tagli corti e geometrici, ha regalato alla storia dell’hairstyle alcune tappe di stile fondamentali, che continuano a influenzare il modo in cui portiamo i capelli oggi.

Uno dei suoi tagli più iconici è quello fatto a Grace Coddington (ex modella e direttore creativo di Vogue America) nel 1965, che ha rivoluzionato il classico caschetto con un bob a cinque punti. Il più mediatico invece è stato forse il pixie cut creato per Mia Farrow nel 1968 che, per volontà di Roman Polnaski, avvenne davanti ai giornalisti per promuovere il film “Rosemary’s Baby”, in cui l’attrice mostrava per la prima volta il nuovo hairstyle.

E poi ancora il taglio corto di Twiggy, quello grafico di Joan Collins, quelli a scodella di Mary Quant e di Peggy Moffitt, il taglio beehive di Diane Ross e quello di Jane Shrimpton. Le loro teste continuano a ispirare quelle delle star (ma non solo) di oggi, grazie anche agli allievi di Sassoon, che ha lasciato la sua eredità professionale alla Sassoon Academy. Qui ha studiato, tra gli altri, uno degli hairstylist contemporanei di fama mondiale: Richard Thomspon.

Fondatore e direttore di Mahogany Hair e delle Mahogany Academy e direttore dell’Academy Team di Kemon, con cui lavora da due anni, Thompson è il parrucchiere di celebrities come Erin O’Connor, Girls Aloud, Greta Scacchi e le sorelle Kylie e Dannie Minogue. Perfezionatosi all’Accademia di Sassoon, è anche merito di parrucchieri-star come lui se il talento di Vidal Sassoon continua a vivere e influenzare gli hairstyle contemporanei: guarda nella gallery in alto il confronto tra i tagli di Sassoon di ieri e quelli di oggi.