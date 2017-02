I capelli saranno spettinati ad arte. Parola della Milano Fashion Week

La chioma torna di qualità, lucente e voluminosa, come tanto andava di moda negli anni a cavallo tra gli Ottanta e i Novanta.

Che si tratti di lob o lunghezze XL, il primo trend che abbiamo avvistato sulle passerelle è proprio questo: dare ai capelli individualità senza tralasciare lo stile. Almeno, secondo gli hairstylist che, in occasione della Milano Fashion Week Autunno/inverno 2017-18, creano le acconciature con prodotti L’Oréal Professionnel.

Damien Boissinot per Wunderkind sceglie un maxi ciuffo laterale, Cristian Sinopoli per Grinko una coda bassa e spettinata, Pierpaolo Lai per Fausto Puglisi un liscio movimentato. Seguite con noi day by day i loro styling.

Nella gallery tutte le tips, con gli step per realizzare le acconciature e i prodotti da usare.