Capelli: raccolti 2.0

Quella che più ha destato curiosità e che, siamo certi, vedremo spesso sfoggiata in perfetto street style è la treccia di Antonio Berardi: a spina, messy, una portata su una spalla o multiple, sicuramente hanno già colpito il cuore e la fantasia di molte ragazze. Parliamo delle acconciature viste sfilare in queti giorni sulle passerelle autunno e inverno 2017-’18, a New York e a Londra, all’insegna della versatilità e dell’estro creativo.

Una prima notazione riguarda la quantità dei raccolti visti, parecchi considerato che si tratta di collezioni per l’inverno, quando di solito siamo abituati a vedere chignon, code e trecce in estate. Molte le soluzioni all’insegna dello stile urban chic, ovvero chiome tiratissime con riga laterale e centrale, effetto wet o più morbide, con volume azzerato o leggero. E terminanti nella parte posteriore in code basse sulla nuca o più alte, chignon e knot. Da segnalare le proposte di Eudon Choi, Mimi Prober che gioca con ciuffi e frangette, Jason Wu, Prabal Gurung, Oscar De La Renta e Philipp Plein. Notevoli anche le versioni finger waves: belle quelle di Simone Rochas, Concept Korea e Chiara Boni. A proposito di knot, da segnalare quelli top di Adam Selman e di Lanyu e i double buns di Jeremy Scott.

Dicevamo trecce: anche queste presenti in notevoli quantità. Oltre a quelle di Berardi, c’è quella a spina di Acne Amour, le sporty di Alex S Yu Studio con stringhe intrecciate e quella portata su una spalla con finish spettinato di Christian Siriano. Tra le particolarità, la coda laterale chic di J. W. Anderson e i beehive, effetto retrò per A. Detacher e 2.0 per Versus.

