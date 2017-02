Ecco come rendere chic una coda di cavallo!

Se siete amanti delle acconciature ma non esperte nel farle e puntualmente, sempre per non sentire caldo d’estate, l’unica cosa che riuscite a fare è la solita coda di cavallo, ecco qui il post giusto che vi mostrerà delle idee semplici ma carine per indossare una perfetta coda di cavallo prendendo ispirazione dai look delle star. Come sappiamo infatti, la classica coda di cavallo non richiede una grande manualità ed è peraltro molto versatile: la si può indossare per andare a fare la spesa o ad un red carpet. Basta fare una coda semplice e adattarla all’occasione facendola più o meno tirata o con un’aspetto più messy.

Non è poi detto che per farne una dovete per forza avere una chioma lunghissima. Guardate come anche Natalie Portman o Marion Cotillard la sfoggiano con un taglio medio con un look molto minimal: bassa ed elegante.

Per chiome fluenti e frangette, Ariana Grande opta per una coda alta con frisé su qualche ciocca e frangetta vaporosa. Oppure in quest’altro look, la coda è ben tirata indietro ma con l’aggiunta di treccine laterali.

Kale Beckinsale raccoglie i capelli in una coda un po messy con una leggera cotonatura nella parte alta del capo e due ciuffi laterali che scendono ai lati del viso.

Katie Holmes, invece, opta per una ponytail molto tirata e perfettamente liscia, così come per la modella Priyanka Chopra.

Ma avete notato che tutte queste acconciature hanno qualcosa in comune? Infatti mi sto proprio riferendo a quelle ciocche di capelli che vengono poste intorno all’elastico usate proprio per non farlo vedere e rendere il tutto più elegante.

Ma se non lo sapevate, esistono in commercio degli elastici appositi trasparenti che vanno bene per tutti i tipi di capelli e vanno a ridistribuire la pressione intorno alla circonferenza della coda di cavallo mantenendo i capelli fermi senza stringerli troppo. In questo modo non vi occorrerà disporci intorno neanche altri capelli.