Capelli Primavera Estate 2017: tutti i trend di stagione

Vuoi cambiare look, vuoi accogliere la bella stagione nel modo giusto ma non hai la minima idea di cosa sia di moda? Non sai quali siano le tendenze del momento, quali i colori e quali le lunghezze in fatto di capelli primavera estate 2017? Ecco, in un video di pochi minuti, un riassunto pratico e veloce di tutti i trend capelli 2017.

Veniamo al dunque, quali sono i trend capelli 2017 principali?

Senza dubbio al top delle classifiche ci sono i capelli corti nelle loro versioni pixie e scodella.

L’ultimo arrivato? Ha un nome che è un codice: scopri tutto sul doppio taglio e non perdere questa gallery di tagli corti 2017..

Non ami il corto? I capelli medi sono sempre al top delle classifiche (e stanno bene davvero a tutte!).

Qui ti svelo una gallery di capelli medi da abbinare alla vera tendenza capelli primavera estate 2017: la frangia.

Che ne dici? Hai trovato il taglio di capelli perfetto per te? Quello che ti accompagnerà durante tutta la prossima stagione?

Se sei ancora a caccia non puoi assolutamente perderti questa gallery di tutti i capelli moda 2017 e tutti i colori capelli 2017.

Alla prossima!