Capelli mossi: le acconciature più ricercate

Saranno loro i protagonisti della stagione che , ormai, è alle porte. Che siano beach waves o flat waves, l’importante è dare movimento ai nostri capelli. Oltre ad essere pratici , questi hairstyles sono stati visti e rivisti sulle più grandi passerelle!

Come farli? Sarà possibile ottenerli anche con una semplice mousse o, perché no, anche ancor più semplicemente lasciandoli asciugare al sole. Se vorrete sbizzarrirvi utilizzate i bigodini, una piastra o la tecnica delle treccine. Per chi ce li ha naturali, invece, sarà più semplice: basta dargli una bella sistemata. Possono sposarsi con capelli lunghi, medi o corti; la lunghezza non fa differenza.

Ecco le acconciature per capelli mossi più amate e semplici da rifare:

1. HALF UP – HALF DOWN

Adatta alle più svariate occasioni: per un look naturale e chic, l’acconciatura “half up, half down” è già tanto amata. Semplice, ma d’effetto! Focalizzate il make-up sulle labbra – colori sgargianti e matt.

2. CODA E TRECCIA

Coda alta o bassa, onde larghe e trecce laterali molto soft. Da portare in ufficio o a scuola, perfetto per un “daily look”. Un trucco lieve, sui toni tenui ed adatti al giorno.

3. ROMANTIC BRAID

Che si voglia usare un riccio più morbido o definito, a voi la scelta. Ma per un risultato molto romantico e delicato è d’obbligo la “treccia a coroncina”. L’effetto è garantito! Sbizzarritevi con make-up sui toni del rosa e del rosso, per completare il tutto.



4. CHIGNON

Per le occasioni più eleganti non può mancare il tanto amato chignon. Magari con qualche ciocca lasciata libera: sensuale e très chic! Smookey eyes o, in alternativa, labbra rosse fuoco.

5. TOP KNOT

Capelli ondulati sciolti e il famoso “messy bun”: veloce da fare e perfetto per un outfit molto casual. Usato tanto anche tra le star.

