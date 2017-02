Ogni anno fa la sua apparizione qualche trend a sorpresa, specialmente quando si tratta di tagli per capelli. Il 2017 sembra essere l’anno di un look rétro molto raffinato: il carré boule. Questa particolare variante del carré affonda le sue radici negli anni ’60; negli anni ’70, invece, trova la sua massima diffusione, grazie anche al successo del personaggio di Purdey nella serie Gli infallibili tre (The New Avengers). Purdey, interpretata dalla biondissima Joanna Lumley, portava un caschetto voluminoso e tondeggiante (da cui boule, palla in francese), liscio e molto simmetrico.

Questa acconciatura richiede una certa dose di personalità e non si addice a tutte le donne. Sono i visi dai tratti duri, un po’ squadrati e spigolosi a beneficiarne di più, con le curve voluminose delle ciocche che tendono ad addolcire e a smussare gli angoli del volto. Anche chi ha la faccia allungata può farci un pensierino, per lo stesso motivo: il carré boule ammorbidisce le forme spigolose e dona rotondità.

Proprio per questo, se avete un viso molto rotondo, il taglio è fortemente sconsigliato. I vostri lineamenti dolci finirebbero per risaltare in maniera esagerata e rischiereste il temuto “effetto luna piena”.

I capelli corti, in ogni caso, richiedono meno cure di quelli lunghi: questo è un vantaggio che accompagna anche il carré boule. Per la manutenzione, vi basterà avvolgere le ciocche attorno a una spazzola tonda e tirarle verso il basso mentre usate l’asciugacapelli. Il consiglio è svolgere questa operazione per strati, partendo dai capelli sulla parte inferiore del capo e arrivando, man mano, a quelli della parte superiore. Un altro accorgimento è di aspettare che la chioma sia appena umida e non bagnata, così da non danneggiarla col calore.

Questo taglio, oltre alla forma classica, propone anche una variante meno rétro in cui la base della testa è corta e scalata, mentre i capelli sulla parte superiore e sulla nuca sono più lunghi: questo permette di mantenere la voluminosità e la tipica forma a sfera. L’opzione moderna è più flessibile se si vogliono provare differenti acconciature e styling: ad esempio, potreste pettinare i capelli con un ciuffo laterale, oppure tirarli tutti all’indietro con l’aiuto di lacca o altri fissanti.