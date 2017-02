I capelli rossi hanno 3 caratteristiche: sono appariscenti, sensuali e hanno infinite sfumature. Le chiome del colore del fuoco hanno la capacità di dividere nettamente chi le ama da chi le odia, senza mezze misure. Grazie all’enorme successo di pubblico raccolto da star come Emma Stone, Julianne Moore, Kirsten Dunst o Amy Adams, il ginger look è ora un major trend e la redhead mania impazza in tutti i saloon di bellezza.

A decretare il successo del rosso è anche l’enorme varietà di tonalità e effetti diversi. Dalle più naturali, a quelle artificiali, ogni donna può trovare il rosso adatto a sé e al suo incarnato. Se la vostra pelle è bianca avete vita facile: praticamente qualsiasi variante del colore non potrà che donarvi. Se, invece, avete un colorito olivastro dovete prestare più attenzione.

Il classico dei classici è Il rosso ramato. Questa nuance sta bene sia a chi parte da una base bionda, sia castana. E’ la tonalità più universale, adatta a ogni età e a ogni tipo di pelle; insomma, se non volete rischiare, sapete su che cavallo puntare.

Rimanendo sui rossi più caldi: il ginger red è stato uno dei più utilizzati nel 2016 e si preannuncia esserlo anche nel 2017. Tra le tonalità di rosso accese è quella che sembra più naturale, motivo per cui è adatta soprattutto a chi ha pelle e occhi chiari. Chi è di carnagione lunare può puntare anche sull’apprezzatissimo rosso tiziano; efficace sia in caso di tinta che in caso di semplici riflessi. Non dimentichiamo, infine, il rosso fuoco; caldo e appariscente come il nome che porta. Questo tono è sicuramente adatto agli incarnati chiari, ma una celebrity come Rihanna ha dimostrato come possa essere sdoganato anche su altre carnagioni.

I rossi più freddi, invece, sono la salvezza delle pelli olivastre. Il rosso mogano crea un po’ di movimento sui capelli castani, mantenendo una grande eleganza. Un tono molto chic è il rosso ciliegia: la sua caratteristica più peculiare è la capacità di far risaltare il calore degli occhi marroni.

Un altro colore adatto agli occhi scuri è il vellutato rosso borgogna: una tonalità molto femminile e versatile, data la capacità di accendere anche gli occhi azzurri. Tra le ragazze con una spiccata personalità artistica riscuote molto successo anche il rosso magenta. Forse non è il colore più adatto a una vita d’ufficio, ma dà una marcia in più a chi lo sa portare con personalità.