Ricci da sogno: con i diffusori top di gamma

Se avete i capelli ricci ma spesso non sono così perfetti come li vorresti, oppure li avete lisci e li vorreste mossi ma senza stare ore a usare un ferretto apposito, ecco un accessorio alquanto economico che potrebbe esservi d’aiuto.

Primo fra tutti, il mio preferito, il wind spin. Vediamo di cosa si tratta!

Il wind spin è un diffusore che, tramite la tecnologia ciclonica, dona volume e movimento alla capigliatura in modo semplice e veloce.

Ha un inserto fatto di materiale siliconico che permette di essere inserito su molti normali phon in commercio. Per utilizzarlo andrà inserita ogni ciocca alla volta all’interno del cilindro fin quando i capelli inizieranno a venir avvolti su se stessi come in un vortice di vento ed il volume sarà assicurato! In commercio ne trovate di diversi brand (Macom, Eyecandy) per la maggior parte venduti su siti online.

All’interno del cilindro contiene un deflettore grazie al quale poter scegliere il senso di rotazione desiderato per ogni ciocca per dare appunto un risultato per così dire ”movimentato” alla chioma.

E’ facile da usare anche per chi ha i capelli lisci perché li rende mossi dopo lo shampoo nella fase di asciugatura con un tipo di effetto molto soft come fatto da una piastra!

Se comunque avete i capelli ricci, ricordatevi di adottare sempre qualche accorgimento in più. Ad esempio nella vostra haircare routine non dimenticate di usare shampoo con proprietà idratanti, meglio senza siliconi o altri ingredienti che tenderebbero a danneggiare il capello invece di migliorarlo. Usate una lozione anti crespo e disciplinante al momento dello styling.

Altri famosi diffusori, particolarmente amati dalle celeb di tutto il mondo, sono quelli del mitico Harry Josh, come il Pro Tools Dryer 2000 (su Instagram lo trovate qui), oppure l’ultimo (lussuosissimo) arrivato di casa Dyson che assicura per un prezzo che si aggira intorno ai 400 dollari una piega da favola.

Tra gli altri diffusori top di gamma, Elchim USA con il suo Cocoon Diffuser a doppia azione per ricci (e non solo) pieni di volume – vi consiglio di guardare l’hashtag #Elchim per maggiori info.

E, se volete osare con qualcosa di diverso e più maneggevole, ciocca per ciocca, vi segnalo anche Babyliss Pro MiraCurl che fa scomparire magicamente il crespo dai capelli più ostinati!

E voi, avete provato qualcuno di questi (o altri prodotti)? Come vi siete trovate?