Capelli 2017: scegli il taglio verticale

Arriva un momento nella vita dei nostri capelli che è giusto dire “Basta, ci do un taglio!”. Tecniche di colorazione errate, prodotti sbagliati, uso eccessivo di piastre e stress possono portare al totale danneggiamento della capigliatura. Dopo aver provato il Degradè al Centro Degradé Conseil Saccucci Roma (per sapere cos’è puoi leggere QUI!) che ha salvato la qualità dei miei capelli, ho scoperto l’esistenza del taglio verticale.

Spesso il Degradè viene accostato al taglio verticale in quanto è capace di mettere in risalto l’alternanza di luci e ombre; questo tipo di taglio è la soluzione ideale per chi vuole alleggerire le lunghezze e rinforzare un capello debole e particolarmente danneggiato.

Il taglio verticale è una tecnica dai mille volti, viene utilizzato per accorciare, dare forma, modificare i volumi e direzionare i capelli nella posizione scelta, ma anche per aiutare a mantenere la lunghezza e per esaltare al massimo la linea dei capelli. La particolarità di questo taglio sta nel fatto che viene praticato all’interno della ciocca, andando quindi a creare una frammentazione naturale del capello, utilizzando il solo ausilio delle forbici. Grazie a questa innovativa tecnica di taglio, è possibile ricostruire il vuoto che di solito esiste tra una ciocca di capelli e l’altra con appunto tagli verticali e diagonali in modo da ottenere diversità di volumi, lasciando le punte morbide e piene.

Non sempre è necessario un taglio radicale per mettere in atto una trasformazione che lasci a bocca aperta. Molto spesso basta semplicemente applicare il giusto mix tra taglio e colore per ottenere risultati a dir poco sorprendenti ed è incredibile notare come i miei capelli appaiano più lunghi, forti e pieni dopo averli tagliati…un vero effetto WOW!

Il taglio in verticale, unito al Degradè, è in grado di interpretare al meglio lo stile e la personalità di ognuna di noi creando riflessi e gradazioni naturali che illuminano il viso ed esaltano la femminilità.

Grazie al Centro Degradé Conseil Saccucci Roma per questa nuova piacevole scoperta! E per una beauty routine, dedicata ai capelli, che sia totalmente green e rispettosa dell’ambiente prova a dare un’occhiata a questi prodotti QUI!

