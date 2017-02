Acconciature: la moltiplicazione delle trecce

Da quando si parla di acconciature, non c’è stagione in cui le trecce non siano di tendenza. Negli ultimi anni però le mode si sono concentrate su alcune particolari evoluzioni: da quella alla francese attaccata alla testa a quella doppia da pugile, le boxer braids. Ora le trecce si sono moltiplicate per creare intrecci sempre più originali: è il momento delle “multiple braids”. L’hairstyle richiede solo una regola: fare almeno due trecce, da posizionare in parti delle testa inaspettate.











































Mentre le interpretazioni più belle sui social sono quelle delle modelle di Victoria’s Secret @stellamaxwell e @sarasampaio, sui red carpet vincono FKA Twigs e Zoe Kravitz. In salone invece la treccia multipla da copiare è quella proposta dal brand di prodotti professionali per capelli Kemon: uno styling laterale con i capelli che da una parte sono sciolti e ondulati e dall’altra sono raccolti in tre trecce alla francese, attaccate alla testa, di tre diverse dimensioni. Il vantaggio dell’acconciatura è doppio: quando si “sfascia” rimangono bellissime onde piatte e casual, tra gli hairstyle di tendenza di questa stagione.