Girl power (anche) sui capelli

La Fashion Week di New York sta lanciando messaggi forti e chiari, per non dire espliciti, contro Donald Trump. C’è chi parla soprattutto di femminilità e chi, nel caso della ex Spice Girl Victoria Beckham che negli anni Novanta incitava il girl power, lo esplicita (solo) attraverso i suoi abiti. Incisivi sì, grazie a tagli maschili che si mixano alla fluidità tipica delle silhouette femminili.

«La mia collezione parla della realtà attuale. Capi che si possono indossare tutti i giorni. Mi ispiro sempre a quello che anche io amo indossare. Poi ho aggiunto due plus: gli stivali, che infondono sicurezza al look, e la borsa che ricorda un vanity box vintage: femminile, come il potere di una donna».

Anche i capelli, realizzati dall’hair stylist Guido Palau per Redken, lanciano lo stesso messaggio: l’eleganza è parte della propria individualità. Bisogna accentuarla, non nasconderla.

«Tanti stilisti parlano di personalità. Ma se in alcuni spettacoli, è possibile trovare una tagliente ragazza dell’East Village di New York qui, da Victoria Beckham, la bellezza rimane posh. Qui si parla di lusso nei capelli, molto puliti che sono stati asciugati naturalmente. Ho voluto così ottenere uno styling individuale, con un alto livello di brillantezza- spiega Palau – La semplicità di lavare i capelli e lasciare asciugare all’aria dà una qualità maggiore di luce. Le donne possono temere la naturale consistenza dei loro capelli, ma c’è un modo per ottenere un look posh: aiutarsi con il calore del phon per appiattire la parte superiore della chioma e lasciare il resto della lunghezza asciugare naturalmente».

Per realizzare il look vi basteranno due soli prodotti: Diamond Oil Shampoo e Conditioner di Redken. Ad alto tasso di brillantezza.