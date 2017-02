Il 2017 si preannuncia un anno interessante per quel che riguarda il colore dei capelli: niente stravolgimenti, ma piuttosto una certa continuità col 2016 arricchita da qualche piacevole novità. Le possibilità di scelta saranno tante per qualsiasi tonalità, sia che aspiriate a un effetto naturale, sia che preferiate un look più estremo. Tinte calde e tinte fredde, grazie alla varietà di scelta, avranno entrambe il loro spazio e i colori artificiali continueranno ad andare molto forte.

Partiamo dalle bionde. I capelli chiari si orientano verso il freddo, col biondo ghiaccio (ice blonde) a farla da padrone. Il colore preferito da Rita Ora spopola già da mesi e continua imperterrito la sua marcia trionfale. Un’interessante (e recente) opzione è il biondo fragola (strawberry blonde); un particolare colore a metà strada tra il biondo ghiaccio e il ramato, che dà alla chioma una peculiare tonalità rosata. Forse potreste pensare che sia un po’ estremo, ma vededendolo sulla testa di Blake Lively, cambierete idea. I biondi più convenzionali e caldi come il miele non sembrano destinati a grandi fortune, forse a causa della sovraesposizione negli anni precedenti: l’unica eccezione sarà il biondo grano, che è uno standard, e trova sempre posto sul capo di chi vuole andare sul sicuro.

Per quel che riguarda i colori più innaturali, il biondo cenere (grey blonde) non ha rivali. Già da un anno abbondante questa tonalità (più grigia che bionda) è sfoggiata dalle più coraggiose ed ora è ormai divenuta mainstream. L’abitudine a vederla l’ha resa anche meno estrema: chiedete a Cara Delevingne, che ogni tanto la estrae dal cilindro!

Capitolo castane. Se il biondo tira dritto verso il freddo, il castano va in direzione opposta e diventa sempre più caldo. Il colore più in voga è il morbido castano caramello alla Jennifer Lopez, che prevede sfumature luminose sulle lunghezze. Tra le novità, invece, è da notare il cioccolato malva (chocolate mauve), che inserisce leggere sfumature malva sulla calda base castana. Direttamente dal 2016, poi, continua il successo del broux, il castano con le sfumature ramate (più o meno marcate) che donano un po’ di varietà e lucentezza in più.

Il rosso è più di nicchia, ma può contare su un pubblico fedele e irremovibile. La tonalità più chic saranno il bordeaux e l’hot ginger (una variante più accesa); la più diffusa, tuttavia, sarà il superclassico rosso ramato, marchio di fabbrica della bellissima Emma Stone.

E il nero? Beh i capelli corvini sono anch’essi un grande classico, ma hanno visto una minor diffusione negli ultimi periodi in favore di tinte un po’ più ricercate. Niente di cui preoccuparsi comunque: le seguaci del colore più scuro sono sempre presenti, magari con qualche sfumatura blu.