Golden brown: il nuovo castano 2017

Alla ricerca di un nuovo colore di capelli? In particolare amate il castano o siete castane ma volete dargli un tocco in più senza eccedere troppo passando a colori stravaganti? a

Allora questo nuovo trend 2017 potrà fare al caso vostro! Sto parlando dei golden brown hair e vediamo meglio in questo articolo di cosa si tratta. Come già accennato in precedenza, il castano per i capelli, sarà eletto colore di quest’anno 2017. Abbiamo finora visto molte sfumature da quelle sul color caramello per un finish più soft, fino al cioccolato-malva ( il cosiddetto chocolate mauve) per una nuance più decisa. Ma in cosa si diversifica questa nuova tinta dalle precedenti?

In primis, il fatto che questo castano prettamente dorato si basa su una colorazione omogenea di tutta la chioma a differenza del tiger eye che veniva realizzato seguendo una tecnica basata sul balayage. I riflessi del golden brown spaziano dal caramello con riflessi più luminosi a quelli del color miele per un look ancor più naturale come se le schiariture dei capelli fossero state proprio fatte dal sole!

Se vi state chiedendo se a voi può star bene o meno, tenete presente che, chi ha i capelli castano scuro di base può si provare questa tinta ma sulle lunghezze più che a partire dalla radice, proprio per evitare un distacco troppo netto dalla base.

Altrimenti, chi ha capelli già sul biondo o massimo biondo cenere può avere questa colorazione su tutta l’intera chioma magari aggiungendo qualche schiaritura più evidente qua e là per un’effetto…”baciata dal sole”!