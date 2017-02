Capelli: tutti i raccolti di Sanremo

La prima serata ha visto Giusy Ferreri esibirsi per prima con un faux bob morbido e mosso. Interessante. Solitamente il Festival di Sanremo riserva sorprese più o meno piacevoli in fatto di acconciature, spesso ai limiti della portabilità. Come dimenticare i raccolti costruiti di Patty Pravo o di Anna Oxa nelle passate edizioni, soprattutto quelle degli anni ’80? Certo, occorre una personalità forte e incisiva che forse le cantanti di oggi non posseggono e quelle che invece ne sono provviste, preferiscono attenersi a look minimali.

Per questo forse, l’edizione 2017 del Festival non verrà ricordata per l’hairstyle. Ieri sera abbiamo ammirato la bellissima modella Marika Pellegrinelli, con un raccolto chignon a cipolla, tirato ma non tiratissimo e con bun alto. Bianca Atzei, la più affezionata al raccolto, ne ha fino adesso sfoggiati tre, tutti effortless chic, con riga al centro e ciuffi lungo il volto o tirati indietro morbidamente. Riga al centro anche per Lodovica Comello e per Antonella Clerici, con chignon a cipolla basso sulla nuca. Interessante la coda morbidamente intrecciata di Alice Paba e le frange con raccolto, sfilate, di Paola Cortellesi e di Carmen Consoli.

Qualunque sia, comunque, il tipo di raccolto, destrutturato o più costruito, morbido o più rigido e tiratissimo, occorre un prodotto per il finish a buona tenuta, come la lacca Infinium Pure di L’Oréal Professionnel, ipoallergenica e inodore, creata per un uso professionale. Ultra fine ed extra asciutta, offre un alto fissaggio senza indurire il capello per creare ogni tipo di styling. Disponibile in due livelli di fissaggio: Soft e Strong.