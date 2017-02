Capelli 2017: tutti i tagli e i colori del momento

Sei alla ricerca del taglio giusto e dalla sfumatura perfetta per la primavera estate 2017? Ecco una serie di consigli che ti saranno molto, molto utili!

Nel video qui sotto ti illustro tutti i trend per capelli 2017 uno ad uno, pochissimi minuti per scoprire insieme tutto sui capelli moda del momento.

Sul podio, per quanto riguarda i capelli 2017, troviamo i mitici capelli corti. Si va dal doppio taglio al pixie cut fino ad arrivare al ritorno della mitica scodella. Scegli questo taglio solo se hai dei lineamenti perfetti e se non sei particolarmente alta e “fisicata”. Qui trovi una gallery di capelli corti.

Il secondo trend del 2017 è in assoluto la frangia, sta bene veramente a tutte e sfina anche i lineamenti più marcati. Provala con i capelli medi nella versione lunga. Qui trovi una gallery di capelli con frangia

La piega di moda nel 2017? Assolutamente i capelli al naturale (anche i capelli spaghetto sono tra i trend, solo se hai i capelli super lunghi!). Qui ti svelo una gallery di capelli mossi a cui ispirarti.

Ultimo, ma non per importanza, quali sono i colori per i capelli più cool? Sono davvero tantissimi e qui ti svelo tutti i colori capelli 2017 .

Che ne dici? Hai trovato ciò che fa per te?

