Hairstyle tutorial migliori del web

Io e l’hairstyle abbiamo un problema. Serio, aggiungerei. Sono “piega-dipendente” da anni e se devo cavarmela da sola, uso la spazzola, il phon, la piastra e il risultato è appena sufficiente. A volte credo di essere un caso disperato e penso a chi, invece, non si limita a trasformare la necessità in virtù, ma addirittura in un canale YouTube con cui sperimentare pieghe da sballo e acconciature acrobatiche. Una parte di me mi ripete di non arrendermi e ammetto che con alcuni tutorial, l’impresa non sembra poi così impossibile. Oggi vi parlo dei miei canali YouTube e dei miei profili social preferiti e sono sicura che anche voi troverete un sacco di spunti interessanti.

Luxy Hair nasce dalle menti creative di due sorelle appassionate di hairstyle. Nei loro video riproducono tantissime acconciature e insegnano ad utilizzare tutti i beauty tools, come ferri, curling wand, spiegando la differenza tra loro e come ottenere effetti diversi per ogni esigenza. Luxy Hair ha anche una sua linea di extensions ormai famosa in tutto il mondo.

Bebexo è la prima youtuber di turorial di hairstyle che ho scovato sul web. Anche lei è una piccola star di YouTube ormai da molti anni e realizza tutorial di acconciature prevalentemente per capelli lunghi che possono adattarsi a ogni tipo di lunghezza. Nei “bad hair days” sono un’ancora di salvezza.

Su Instagram, invece, ho trovato due profili molto interessanti. Il primo è quello di Sarah Angius, anche lei ha aperto un canale YouTube, ma su Instagram carica dei brevi video di hairstyle molto carini, semplici e utili, per le acconciature dell’ultimo minuto. Il secondo è jazstyle2 e anch’esso pubblica tanti tutorial da cui prendere spunto, ce ne sono per tutti i gusti!

E voi come ve la cavate con i capelli? Avete anche voi dei modelli d’ispirazione? Aspetto i vostri suggerimenti!