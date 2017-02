Tagli capelli 2017: tutte le tendenze

Questa volta è proprio il caso di dirlo: New Year, New look! Se siete in cerca di un cambiamento deciso o se volete dare un tocco di novità e una ventata di freschezza al vostro hairstyle, questo è il momento giusto!

Ho scovato per voi gli hair-trend del 2017 in una intervista speciale a chi di capelli se ne intende per davvero! A raccontarci tutte le tendenze per il nuovo anno è Federico Faragalli, vero e proprio imprenditore della bellezza e Natural Hair Stylist tra i più apprezzati della capitale.

Quali saranno le tendenze più forti per il 2017 in fatto di tagli capelli?

Quest’anno a viaggiare di pari passo saranno tendenze opposte e rivolte a donne dalle personalità davvero diverse: da un lato tagli classici rivisitati in chiave contemporanea, dall’altra veri e propri hairstyle rivoluzionari, look decisi, audaci e dai richiami punk-rock.

Se dovessi scegliere un taglio simbolo per il 2017, quale sarebbe?

La scelta del taglio è dettata da tanti fattori: la forma del viso, la struttura del capello e anche le abitudini di chi lo indosserà, ma se dovessi scegliere un taglio su tutti non avrei dubbi: il LOB! Per chi ancora non lo conoscesse, questo taglio è stato tra i più amati anche della scorsa stagione: versatile, moderno e pieno di carattere si tratta di una variante leggermente più lunga del più classico BOB, un haisrtyle destrutturato, leggero ma allo stesso tempo corposo e dinamico.

Alle più coraggiose, invece, cosa consigli?

Se avete voglia di cambiare davvero il vostro look, le tendenze parlano chiaro: scegliete dettagli dal sapore boyish come rasature, tagli asimmetrici o ciuffi in perfetto stile punk. In questi casi l’effetto wow è assicurato!

E la frangia? La vedremo molto quest’anno?

La frangia sarà il vero accessorio protagonista per tutto il 2017. Cortissima in stile rockabilly oppure piena, ma anche leggera e vaporosa fino alla frangia da portare a mò di ciuffo laterale. Potrebbe sembrare un piccolo dettaglio, ma credetemi, la frangia può fare la differenza e dare all’hairstyle quel tocco di carattere che stavate cercando.

Cosa ci puoi dire delle colorazioni più cool del momento?

Illuminare! Senza alcun dubbio è l’hair diktat per il 2017. Puntate sulle schiariture per un effetto counturing che regali luce al volto e forza allo sguardo, insomma una serie di studiati giochi tra chiaro e scuro che sappiano incorniciare il vostro viso.



Io ringrazio Federico e aggiungo che se amate giocare con colori insoliti e siete bionde provate l’ultimissima novità di L’Oreal Washout: colorazione temporanea diretta senza ammoniaca e senza ossidanti. Rosa pastello, azzurro cielo, verde greenery, sbizzarritevi pure, tanto dura “solo” dai 2 ai 15 shampoo a seconda del colore scelto.

Se avete ben chiare tutte le tendenze in fatto di tagli capelli non vi resta che scegliereste il vostro stile, decidere l’hairstyle e affidarvi alle mani di un vero esperto!

Alla prossima!