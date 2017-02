Moda primavera 2017: tutti i trend fashion e beauty di stagione

Sei alla ricerca di tutti i trend moda della prossima stagione? Hai rubato la carta di credito del tuo lui e una giornata di shopping sfrenato ti attende ma…cosa comprerai?

Oggi ti fornirò una guida utilissima a proposito di moda primavera 2017. Pronta? Iniziamo!

Prima di tutto rifatti la manicure, le mani sono il tuo biglietto da visita e devono essere sempre curate a alla moda. Per il 2017 i trend sono davvero tantissimi: dalle unghie a specchio alla sideways french passando per colori super cool e nude. Qui trovi la gallery di unghie moda 2017 mentre, a proposito di forma, non perderti le unghie ballerina.

Dopo le unghie eccoci con i capelli moda primavera 2017: il corto sarà al top di tutte le classifiche seguito a ruota dai tagli medi. I tagli lunghi saranno momentaneamente accantonati.

Per i colori si punta tutto su toni naturali con sfumature diverse in base alla tua carnagione e al mood di abbigliamento.

Qui trovi una gallery capelli moda 2017 mentre qui ti svelo tutti i colori capelli per la prossima stagione.

Beh ora veniamo al dunque: quali saranno i veri trend moda del 2017? Parlo di abiti, moda, colori e capi da scegliere per essere sempre al centro dell’attenzione. Ho deciso di riassumere tutti i trend Primavera/Estate 2017 in un breve video, enjoy!

Iscriviti al mio canale youtube Alice Cerea, ogni giorno nuovi video, consigli utili e tutorial beauty da non perdere. Che ne dici? Hai trovato tutto ciò che cercavi? Se la risposta è no scopri qui tutti i trend del momento sul mio blog (aggiornati day by day).

Alla prossima!