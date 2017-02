Capelli doppio taglio: di cosa si tratta?

Tutto quello che devi sapere sui capelli doppio taglio, il nuovo trend di stagione che ha conquistato veramente tutti: maschi compresi!

E’ il trend del momento, ne parlano tutti ma tu ancora non sai di cosa si tratta, vero? Il nome ti ricorda più una puntata di Zorro, una di quelle che guardavi quando eri adolescente ma non è così. I capelli doppio taglio sono ritornati a far parlare di se e hanno scalato le classifiche di tutti i trend più cool del 2017, sia per i ragazzi che per le ragazze.

Ma… di cosa si tratta? Il famoso “doppio taglio” non è altro che una tipologia di taglio per capelli che prevedere una netta distinzione tra le parte laterale della testa (rasata) e la parte superiore (con un lungo ciuffo). Questo trend ha conquistato maschi e femmine, scopriamo tutto nel dettaglio.

Per quanto riguarda la parte femminile i capelli doppio taglio possono essere suddivisi in due diverse tipologie: pixie hair e capelli a scodella ( qui ti svelo tutto tagli capelli corti del 2017).

Non stanno bene a tutte e sono da preferire se hai i lineamenti perfetti. Hai deciso di darci un taglio? Qui una gallery di tagli corti.

Il doppio taglio ha conquistato anche i maschietti che, già da qualche anno, portano questa pettinatura (specialmente i più giovani). Per quanto riguarda il mondo maschile questo taglio non assume nomi o sfumature diverse, vi basterà decidere la lunghezza del ciuffo superiore (che nel 2017 va portato super lungo!). Qui ti mostro gallery di tagli uomo 2017 a cui ispirarti.

I capelli doppio taglio si abbinano perfettamente ad una barba ben curata, scopri qui tutti i trend barba 2017.

I capelli corti ancora non ti convincono? In questo video ti svelo tutti (e ho detto TUTTI) i trend capelli per il 2017.

Se sei ancora curiosa non perderti questa gallery con tutti i tagli donna 2017.

Alla prossima!