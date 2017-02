Gli hair tips di Guido Palau per Redken

«Mi sono ispirato alla purezza dello stile couture delle principesse italiane – spiega Guido Palau – Per realizzare i look avevo bisogno che i capelli delle modelle fossero puliti e ho usato All Soft Shampoo di Redken per dare corposità e morbidezza alla chioma. Lo styling è personalizzato per ogni modella, grazie all’utilizzo di accessori esotici che conferiscono a ogni ragazza individualità. Per finire ho usato la lacca, con cui ho fissato il look e l’ho reso luminoso».

Il guru dei capelli Guido Palau, amato da designer e celebrities, ha colpito ancora una volta nel segno. Questa volta per la sfilata Dolce & Gabbana Alta Moda Couture Autunno/inverno 2017, dall’opulenza senza tempo.

Il look è molto importante, grazie a fiori freschi, cerchietti in velluto e coroncine che hanno conferito allo styling un pizzico di sapore d’antan. Da imitare per una serata, e per essere le principesse più belle all night long. Qui gli step di Guido Palau e, nella gallery, tutti i prodotti Redken da usare.

1. Lavare e preparare i capelli con All Soft, shampoo e balsamo, di Redken.

2. Lasciar asciugare i capelli al naturale, conferendo una consistenza morbida.

3. Tirare indietro i capelli con l’aiuto di forcine, proprio per regalare allo styling un’allure naturale.

4. Per dare allo styling un tocco di romanticismo, lasciare alcune ciocche sciolte, dietro le orecchie o libere sul viso.

5. Posizionare l’accessorio per capelli e fissarlo con l’aiuto di forcine.

6. Infine procedere con una vaporizzata della lacca Redken Fashion Work 12 Versatile Working Spray, per completare e fissare il look.