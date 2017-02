Phoenix: il trend dei capelli neon!

Oltre alle tinture dai colori arcobaleno e a dei veri e propri disegni realizzati sulla chioma, ecco un trend particolarissimo anche se non adatto a tutti: phoenix. Sembrerebbe quasi voler essere un vero e proprio revival dei mitici anni ’90, un po come ora sono tornati di moda chokers, salopettes, ecc.. E proprio come allora si amava tutto ciò che era luminoso e neon, tra cui poster, scritte e le famose lava lamp.

E’ proprio da quest’ultime che l’hairstylist Guy Tang ha deciso di ispirarsi per dare un tocco più che originale ai capelli. Come? semplicemente rendendoli neon!

Per farlo, ha iniziato a lavorare su una base castano chiaro ossigenandoli e tenendoli incubati per farli schiarire bene e per far attaccare per bene il neon. Ha applicato con quest’ultimo finish, delle nuances sul fucsia partendo dalle radici e poi ha sfumato gradualmente sulle lunghezze fino alle punte partendo dal giallo e poi passando all’arancione.

Per dare più effetto tridimensionale alla chioma, ha allenato diverse ciocche colorate in altre con colori diverso. L’effetto al buio è pazzesco!

Talmente bello il risultato che la marca che produce questo tipo di tinte la Kenra Professional, ha indetto un concorso tra i migliori parrucchieri chiamato: ”La battaglia neon dei capelli fluorescenti”. I colori di queste tinte che sono disponibili per questo contest variano dal viola, blu, arancione, giallo e fucsia; mentre i parrucchieri scelti avranno l’opportunità di pubblicare i loro capolavori fluo fatti su un/a modello/a sui social.

Talmente virale questo trend che anche alcuni uomini hanno deciso di prendere queste tinte per colorarsi la barba facendola diventare straordinariamente fluo!

Attenzione, non fatelo in casa! Per questo tipo di colorazione rivolgetevi sempre a dei professionisti!