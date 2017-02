Nuovi tagli di capelli per la stagione Primavera/Estate 2017

La primavera è alle porte. La nuova stagione porta aria di cambiamento, nell’arredamento, nel guardaroba ma anche nel look di ogni donna. Se una donna vuole cambiare la propria immagine, i consulenti di immagine consigliano di partire dal taglio e dal colore dei capelli.

Per chi vuole avere un look pratico e facile da gestire, i capelli corti restano l’alternativa più comoda.

Le proposte della Primavera-Estate 2017 puntano su hairstyle con frangia oppure su bob divisi da una riga centrale oppure tagli super corti o quelli mossi da morbidi ricci.

Di gran moda il bob mosso, ideale per chi ama il caschetto ma vuole qualcosa di più sbarazzino, diversi dai bob degli anni ’90.

Per chi non vuole passare inosservata, ecco il ciuffo di lato, lavorato con gel, di tendenza anche sul lungo. Onde piatte e discrete per un look direttamente dagli anni ’80.

Il taglio Scalato è sempre un evergreen e se si hanno i capelli molto lisci questo taglio con scriminatura centrale sarà perfetto, come Jennifer Lopez. Per avere una chioma sempre morbida e fluente ma soprattutto in salute, impossibile non ricorrere ai nuovi prodotti di Science hair care alla Keratina e al Collagene.