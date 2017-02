La riga? Molto laterale

A guardare i beauty look per la prossima primavera e estate, si nota un certo orientamento verso una maggiore naturalità, che tradotto in termini di hairstyle significa chiome lunghe, lasciate al naturale, poco acconciate e spesso mosse. Si nota anche un piccolo dettaglio che forse ai più apparirà poco importante, ma che mostra come poi possa bastare davvero poco per rendere il solito taglio diverso dal solito. Parliamo della riga, che per la stagione prossima si porterà preferibilmente laterale, anzi molto laterale.

Profonda, in alcuni casi va a sfiorare le tempie che, se portata con capelli sciolti, può dare a ciuffi più o meni ampi. Che spesso coprono anche il volto, come nel caso di Michael Kors. Oppure trattenuti da gel e lacche, come da Givenchy o Kenzo. Leggermente volumizzata alle radici, la riga è capace di dare un’allure bon ton e, se accompagnata da un finish wavy, può invece trasformare un normalissimo hair look in un grunge look dalla grinta particolare.

Insomma, che vogliate darvi un tono o se invece, anche solo per una serata, volete armarvi di un’allure rock, la riga è quello che vi occorre. Dovete solo saperla modulare a dovere!