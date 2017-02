Flat waves: le nuove onde per i capelli lunghi o medio/lunghi

Mai sentito parlare delle flat waves, ossia di onde piatte? Sì, può sembrare un controsenso, eppure questa sarà un’acconciatura che rivedremo parecchio, specie nelle prossime stagioni calde. Volete sapere in cosa consistono e come realizzarle anche a casa?

Proprio come accennato negli scorsi articoli, il prossimo trend vedrà un make-up super naturale, abbinato quindi anche a capelli che dovranno seguire questa voglia di naturalezza. Le flat waves, infatti, sono delle onde molto delicate e meno definite rispetto alle classiche beach waves e questa è la sostanziale differenza che intercorre tra questi due hairstyles molto simili tra loro. Infatti lo scopo delle flat waves non è tanto quello di dare volume alla chioma, ma semplicemente di dargli un senso di movimento.

Risulterà dunque un’acconciatura molto chic e allo stesso tempo naturale adatta ad ogni occasione formale o meno. Chiaramente è sconsigliato farle su chi ha già capelli molto mossi o ricci, o ancora su capelli troppo dritti perché non si otterrebbe il giusto effetto.

Stanno benissimo su tagli medi o lunghi per valorizzarli al massimo. Sono ottime su un taglio long bob asimmetrico perché non è troppo lungo o pesante e di conseguenza dona un effetto ondulato più duraturo (prorpio come nella foto sopra )

Per realizzarle serve una piastra tubolare da usare soprattutto sulle lunghezze più che sulle radici così da ottenere un tipo di ondulatura appena accennata per un finish total glam. Se non avete uno strumento adatto per ricrearle non preoccupatevi , fate delle trecce, fissatele con della lacca e magari dormiteci tutta la notte e vedrete che l’indomani avrete delle onde bellissime