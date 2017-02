Ciocche arcobaleno

Parola d’ordine: change! Cambiare look per dare un twist alle giornate di metà inverno. I modi sono moltissimi, ma i capelli si prestano decisamente a questo compito. In maniera rapida e assecondando il trend di stagione, o meglio di qualche stagione ma che anche questa primavera si rinnoverò.

Se Blorange, infatti, è il colore must del momento, le ciocche colorate non smettono di colpire l’immaginazione e attirare, prima o poi, tutte. Si vedono sfilare con sempre più frequenza sulle passerelle e compaiono sempre più spesso sulle teste famose. Colore che può essere temporaneo o permanenete. Anche i metodi, infatti, sono molteplici: dagli spray che colorano per occasioni speciali, a shampoo che durano più a lungo fino a sistemi più specializzati da effettuare in salone.

Come ph-Bonder che, nei saloni Redken, si esprime attraverso una nuova filosofia del colore, che preserva il capello dalla rottura e protegge la fibra durante il servizio colorazione. Un trattamento in tre step professionali che offre un risultato da prolungare anche a casa, inserendo il pH-Bonder Perfector nell’abituale routine haircare a domicilio. Alla base della nuova tecnologia fondata sulla scienza del pH, vi è la sinergia tra l’Acido Citrico e l’Acido Maleico, che proteggono dall’ossidazione e dalla rottura dei legami nella fibra capillare.