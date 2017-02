Liscio a tutti i costi è ora di salutarci. I tagli di capelli mossi 2017 sono la nuova obsession delle fashion addicted perché conferiscono un’aria elegante, fresca e curata allo stesso tempo. Per tutte quelle che hanno per natura i capelli mossi questo è l’inverno della gloria. Per tutte le altre nessun pericolo, la piastra resta ancora la vostra migliore alleata.

Corti senza eccedere

Non c’è che l’imbarazzo della scelta per i tagli capelli mossi 2017. Questo styling sta bene a tutte, con le dovute proporzioni in fatto di lunghezze della capigliatura. I pixie cut sono la soluzione giusta per sfoggiare uno stile deciso e indimenticabile allo stesso tempo, senza tralasciare l’elemento praticità. Il vero taglio di stagione è il caschetto non troppo corto e, se le proporzioni del viso lo consentono, anche portato con la riga in mezzo. Selena Gomez e Emily Ratajkowski l’hanno scelto e hanno fatto il pieno di copertine. L’opzione di questi tagli di capelli 2017 nella versione carré è l’ideale per chi ha il viso tondo e anche per quante hanno un viso lungo o quadrato, perché offre la possibilità di dare maggiore armonia a lineamenti e proporzioni.

Mossi e lunghi come una modella

I capelli lunghi e mossi fanno venire in mente le statuarie modelle che sfilano per Victoria’s Secret. Non è un’immagine sbagliata, perché quello è il mosso perfetto sia che la chioma sia pari o meno. Il taglio lungo diventa così super sexy, sia con i capelli sciolti che legati in morbide code.

How to dei capelli mossi

Può capitare che madre natura non ci abbia fatto dono dei capelli mossi. No panic: esistono diversi accorgimenti per ottenere la chioma più hot del 2017! La prima cosa da fare è quella di munirsi di una buona mousse, che permetta di dare sostegno alla chioma. La si può asciugare a testa in giù oppure, nei giorni non troppo freddi, al naturale. Altro metodo comodo e rapido è quello dei bigodini, che in epoca di revival sono perfetti. Si devono scegliere grandi, per scongiurare l’effetto riccio; sono ottimi quelli morbidi, che si possono applicare anche prima di andare a dormire. In assenza di questi piccoli escamotage, non resta che la piastra a forma di cono attorno al quale avvolgere la ciocca per pochi istanti, con l’aiuto di un guanto ad hoc.