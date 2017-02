Capelli grigi 2017: da Granny a Gray Ombrè!

Amanti dei capelli grigi e stanchi delle solite tinte? Ecco un nuovo trend tra gli ultimi usciti per i nostri capelli in questo 2017. Se vi state domandando in cosa consiste, continuate a leggere!

Fino a qualche mese fa i capelli grigi in voga erano detti granny e si basavano su una colorazione pressoché omogenea. Mentre con il grey ombré, si partirà sempre dal proprio colore di capelli naturale ma poi si lasceranno le radici naturali e possibilmente più scure e via via a sfumare schiarendo sempre di più proprio con questa tecnica dell’ ombré fino alle punte. Eh sì, avete indovinato, in questo modo addio ricrescita…non sarai più un problema! L’importante appunto è che non si creino degli stacchi troppo netti di colore!

A chi sta bene? Senz’altro alle carnagioni molto chiare, di porcellana, anche se su quelle pelli scure non è proprio vietato, purché la schiaritura sulle lunghezze non sia troppo tendente al bianco.

Per far sì che il colore duri brillante più a lungo, è importante prendersene cura usando specifici prodotti e/ o trattamenti proprio per questo colore.

Tra i tagli migliori che vengono suggeriti dagli hairstylist per far risaltare la nuance di questa chioma, sono suggeriti medi o lunghi meglio ancora se con qualche scalatura; questo perché l’effetto sfumato sarà più graduale e più visibile.

A voi piace questo hair color? Che ne pensate?