Bob destrutturato e altri tagli per capelli medio/corti

Capelli medi o xxs pronti per essere rinnovati con gli ultimi tagli più “in” del 2017. Ecco il post che fa per voi in cui troverete foto da cui ispirarvi! Il bob destrutturato sarà la novità in assoluto di quest’anno! E’ un taglio a caschetto scalato che, alternando parti piene ed altre vuote, cerca di alleggerire le chiome più folte donando un look più armonioso. Viene anche identificato come il lato più rock del classico caschetto.

Non mancherà, a proposito di caschetto, quello con un taglio netto alla pari dove la frangetta regnerà sovrana ma sarà pressoché simmetrica e corta. Perfetto per chi ha i capelli lisci, ma non male su quelli mossi dove, in tal caso, sarebbe meglio puntare su un caschetto scalato. Se poi la frangia non vi piace, optate per un ciuffo laterale.

Il pixie cut rimane sempre uno tra i tagli più richiesti ma per quest’ anno diventa tousled, dunque si basa su di una rasatura sulla nuca ed un ciuffo, meglio se riccio, che cade davanti. Molto rock e grintoso al contrario del caschetto corto che fa tanto stile bon ton.

Lo swag rimane di moda; è un taglio simile ad un bob corto ma molto scalato con tanto di frangia lunga accompagnato da una texture ondulata.

Tornano alla ribalta i cosiddetti tagli ”a scodella” un vero revival anni ’60 possiamo dire! certo contemplano una personalità molto decisa ma…sono esclusivamente per capelli lisci!

Quale taglio vi piace tra questi proposti? avete intenzione di provare uno di questi?