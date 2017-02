Cambiare look? Basta un dettaglio

Febbraio non è un mese dei più facili. Inverno ma non ancora per molto, primavera non vicinissima, noia e, solitamente, voglia di dare un twist al proprio look. Si può partire dal make up, magari con un rossetto più vivace del solito (o più nude) e passare poi alla testa. Di tagliare i capelli non se ne parla. Di cambiare colore forse, ma non è detto. Cosa allora? Semplice, agire sullo styling: cambiare pettinatura, insomma.

Il bello è che bastano pochi dettagli, concentrandosi anche su uno solo alla volta. Il più semplice? La riga, perfetta da modulare sia con un taglio corto che con uno lungo o medio, che può stare al centro o di lato. Oppure, come vuole il trend di stagione, molto di lato. Si può anche agire sulla frangia, eliminandola anche solo per un giorno o per una singola occasione, come ha fatto di recente Jessica Biel. Se si porta di lato, la si può accompagnare a un ciuffo piatto, come Sofia Vergara agli ultimi Sag Awards oppure più volumizzato. Si può addirittura pettinare indietro la chioma, lasciando libera la fronte, facendo sparire del tutto la riga, come Kate Hudson e Michelle Dockery, sempre ai Sag.

Seconda opzione: sciolto e raccolto. Ultimamente un’affezionata al raccolto è Jennifer Lopez, che dopo avere sfoggiato una chioma extra long and straight agli ultimi Latin Grammy Awards, ora pare essersi affezionata alla coda di cavallo. Emma Stone ha invece ritirato due importanti premi con sciolto wavy e raccolto faux bob. Anche Gigi Hadid e Kendall Jenner, sfoggiano ogni tanto dei top knot, alternati a chiome lunghe e lisce.

Terza opzione: liscio e mosso. Segnaliamo il recente bob di Vanessa Hudgens, che diventa wavy all’occorrenza e il lungo di Julianne Hough. Il mosso chic and easy a seconda dell’occasione di Kirsten Dunst e quello retrò e più moderno di Cara Delevingne, Lily Collins e Alexa Chung.

