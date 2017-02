Trecce romantiche mania!

Se pensate che le acconciature romantiche vengano sfoggiate solo in primavera, bé non è proprio questo il caso, perché durante le stagioni fredde vedremo molti look romantici valorizzati dall acerazione di trecce stupende. Abbiamo già parlato del trend che ha spopolato, stiamo parlando delle famose zipper braids .

Ora vediamo quelle che andranno più di moda nei prossimi mesi:

1) Prima in assoluto è la treccia che richiama, proprio per la struttura che si viene a creare, delle vere e proprie rose in versione 3d, detta: rose braid. Viene utilizzata sia in occasioni informali che ad eventi più particolari come matrimoni o cerimonie.

Quest’acconciatura è anche detta flower braid. E’ sostanzialmente una treccia francese posta dietro alla nucae creata con 2 torcioni laterali che partono ai lati del viso e si congiungono con una terza ciocca, il tutto avvolto a mo di chignon con tanto di petali fissati con delle forcine per farli vedere di più. Eh sì, ammetto che non è facile da creare, meglio farsi aiutare da qualche amica.

Altrimenti si possono creare 3 roselline più piccole anziché una sola. Personalmente trovo che il risultato più al bacio sia una chioma mossa, meglio ancora se con alcune ciocche colorate o degradé per un tocco originale e più visibile.

2) Altra acconciatura molto elegante, magari per un’occasione più importante, è quella fatta con due trecce che partono lateralmente al viso e si intrecciano dietro alla nuca con uno chignon basso e perfettamente raccolto. Insomma dà un’aria molto da…principessa!

3) Altra treccia molto acclamata tra le varie acconciature è sicuramente quella laterale, un po’ spettinata con dei ciuffi che cadono ai lati del viso per dare un’effetto più messy.



Oppure la si può indossare ”nascosta”. Ma come? Semplice, basta farla partire da un lato della testa e girarla intorno alla nuca facendola passare sotto al resto della chioma e facendola riuscire fuori dalla parte opposta.

4) Come ultima ispirazione vi lascio con questa treccia più particolare, lunghissima e super sexy!