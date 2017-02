Taglio medio Swag 2017

Non amate i tagli cortissimi alla pixie ma nemmeno le chiome lunghe alla Raperonzolo? Allora questo taglio medio dettto swag e super gettonato vi affascinerà sicuramente!

Sto parlando del nuovo taglio swag, il cui nome nasce espressamente dal mix di due termini ”swing” e ”shaggy” e vanno ad identificare un taglio medio-corto e particolarmente scalato soprattutto sulle lunghezze.

In realtà questo hairstyle non è nulla di nuovissimo in quanto risale agli anni ’70 e si chiamava shag e designava il primo taglio unisex reso conosciuto, un esempio? Mick Jegger, e poi reso più glamour negli anni ’90 da Jennifer Aniston mentre debuttava con Friends.

A questo hairstyle si aggiungerà una frangia solitamente lunga e molto sfilata. Il look prediletto sarà super messy quindi niente effetto liscio ma mosso e spettinato per delle vere ribelli!

La tendenza che ha visto trionfare quest’acconciatura, parte tra le tante anche dalla modella e trendsetter internazionale Alexa Chung, e da un’altra modella Suki Waterhouse che suggerisce un tocco ancora più glam grazie alla frangetta molto messy style.

Tuttavia il taglio swag è indicato soprattutto per chi ha un viso con lineamenti sottili e vuole cercare di enfatizzarli. Se poi ci si abbina una frangia lunga e morbida alle lunghezze molto scalate, ecco che l’effetto più voluminoso è assicurato! I colori più mirati per questo taglio sono senz’altro il castano medio oppure un classico biondo o ancora l’effetto shatush che, con capelli mossi o ricci, risalta ancora di più!

Voi che ne pensate di questo trend?