Corti ma non troppo, medi ma con la frangia, lunghi ma soprattutto morbidi: le novità capelli 2017 riguardano tutte le donne in cerca di un’ispirazione da proporre al proprio hair stylist. La moda di questo periodo riesce a soddisfare anche le più esigenti, perché le opzioni tra le quali destreggiarsi non mancano: vediamole assieme.

Corto ma senza esagerare

Davanti all’opzione “capelli corti” in molte storcono il naso. Non perché non piaccia, ma perché si pensa al momento, che prima o poi arriva, della ricrescita. Bene: non pensiamoci! Per chi ha voglia di un taglio corto – senza esagerare ma seguendo la moda – questo è il momento giusto. Spazio ai long pixie, ovvero ai tagli corti che conservano lunghezze importanti grazie al ciuffo esagerato che incornicia i tratti del viso. Altra opzione è lo short bob, sempre con ciuffo o frangia: con questi la fase ricrescita sarà comunque meno drammatica.

Tagli medi anni ‘70 o ‘80?

Alcuni stili non conoscono crisi: uno di questo è il long bob che però si rinnova. Come? Con le scalature per far emergere la parte più wild che è in noi. La versione messy con frangia è l’ideale per le amanti e nostalgiche degli anni ‘70, per quel look sexy ma non troppo perfetto. Se invece siete fan del super liscio, lo sguardo è rivolto agli anni ‘80: oggi come allora il long bob è liscio e con frangia.

Lunghe chiome setose

Capelli lunghi e morbidi come principesse o come le modelle di Victoria’s Secrets. Non possediamo la stessa falcata o le gambe chilometriche, ma possiamo ispirarci a loro per chiome lunghe, con onde elastiche e vaporose. Basta un buon parrucchiere per scalature realizzate a regola d’arte, un’asciugatura perfetta e una piastra di qualità per ottenere quelle waves da copertina. La frangia è ammessa solo sui capelli lisci.

Il colore del momento

Parlando di novità capelli 2017, oltre a tagli e stili, c’è il capitolo colore. Ne abbiamo visti diversi alternarsi stagione dopo stagione, ma ora è il momento delle tonalità calde anche durante l’inverno. Il colore più hot è il caramello: perfetto per tutte le donne castane che vogliono un tocco di luce (ma senza esagerare). Una colorazione che ben si sposa con i capelli medi e lunghi per un dégradé super wow.