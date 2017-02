Hair Stenciling: disegni sui capelli

C’è chi ama colori monocromatici e chi l’effetto ombrè, ma c’è anche chi ancora preferisce osare sui capelli sfoggiando le ultime tinte più colorate che mai. C’è chi ama mostrare il nuovo pazzo trend dell’hair stenciling! Questa nuova tecnica è nata lo scorso anno ad opera dell’ hairstyle e artista presso il Salone Aguayo di Passadena (in California), Janin Ker la quale ha deciso di usare i capelli come se fossero delle vere e proprie tele bianche di un quadro su cui liberare la propria creatività e fare qualche disegno. Lo so, sembrerà alquanto strano, eppure la Ker per sperimentare la sua tecnica ha detto che il modo migliore per sentirsi ispirate è quello di circondare se stessi con ciò che si ama.

Crea dei bozzetti a tavolino e va poi a disegnare il soggetto in base alle misure della parte della chioma da colorare così come se stesse disegnando su un foglio bianco…un’artista!

Per realizzare un hair stencil ben fatto, si deve giocare sui contrasti come i colori accesi o fluo su capelli chiari come sfondo o nuances chiare su capelli scuri. Le tinture tranquille sono lavabili con l’acqua e si possono applicare con una spugnetta o con lo spray.

Il risultato migliore si ottiene su capelli lunghi o carré ma molto lisci. E come acconciature potete infatti non solo tenerli sciolti ma anche semi raccolti facendo intravedere i disegni fatti sul resto della chioma.

E a voi piace questo trend? Per una serata o festa particolare vi piacerebbe sfoggiarlo?