Capelli: si tingono di Bold Burgundy

Niente grigio, biondo o rosa-quartz, i capelli per questo 2017 si tingeranno di color bold burgundy. Amate follemente il rosso ma tutte le sue sfumature vi mettono in crisi e non sapete quale scegliere? Allora dovete assolutamente scoprire questa tendenza super cool per quest’anno. E’ un rosso intenso ( borgogna per la precisione) ricco di tante nuances sul viola che prenderà il posto dell’ultimo trend il: chocolate-mauve. Molto particolare sicuramente, ed è adatto a chi ha una personalità piuttosto estrosa ed un carattere pieno di grinta. Sta benissimo sulle carnagioni più chiare!

Potete avere una tinta omogenea su tutti i capelli oppure avere una colorazione bicolor, specie se si hanno i capelli scuri così da avere un bel contrasto cromatico netto.

Lo styling adatto a questo colore di chioma, è senza dubbio quello messy dunque un mosso spettinato molto naturale, che ne valorizzerà le singole sfumature; ma sta bene anche sulle capigliature lisce. Tra i tagli che più esalteranno questa colorazione c’è il long-bob, un taglio medio scalato.

Non sapete che trucco abbinare? Di sicuro per gli occhi optate colori caldi e luminosi come il bronzo e l‘oro e come rossetto potete lasciarvi travolgere da una colorazione intensa sul prugna oppure un classico rosso immancabile, o ancora un semplice nude.

A voi piace questa colorazione?