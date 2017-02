Capelli da 50 sfumature di arancione: il Blorange

Stanche del solito biondo e perennemente attratta dai capelli arancioni? Ecco una novità per quest’anno 2017, specie per queste prossime stagioni di primavera ed estate. Un tipo di nuance perfetta per rinnovare le chiome bionde. E’ infatti un biondo molto particolare che di base è abbastanza chiaro ma ha varie ciocche che tendono all’ arancione, una colorazione che sta impazzendo sui social. La sua storia è nata in modo assolutamente casuale e non certo fatta apposta.

E’ successo che la modella G. May Jegger stava cercando di ritornare al suo biondo naturale dopo una tinta completamente rossa. Ed ecco venuto fuori questo colore, un vero e proprio mix tra un blonde ed un orange : da qui infatti il nome ”blorange”. Grazie all’hair stylist Alex Brownswell, questa calda tonalità pastello inizia sin da ora a primeggiare sugli ultimi hair trend.

A chi sta ebne questa colorazione? Di certo alle carnagioni chiarissime ed occhi altrettanto chiari. Ricorda vagamente questo colore, il biondo fragola altro top trend delle ultime stagioni.

Ricordiamo comunque che il blorange risulta abbastanza delicato pur essendo una colorazione non naturale e diversa dal solito, proprio perchè si avvicina molto al color pesca sbiadito. Un colore un po bizzarro vero? Però riesce a dare l’impressione di voler scaldare e colorare la grigia atmosfera di questo fine inverno