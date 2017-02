Butter blonde: il sexy biondo 2017

Udite udite amanti dei capelli biondi, ecco in arrivo per questo 2017 una nuova tinta che ”restaurerà” al meglio la vostra chioma chiara, come? Semplice, con il blonde butter! Per saperne di più, continuate a leggere il post.

E’ un trend che arriva da oltreoceano e italianizzato si chiama ”biondo burro”. Un po’ assurdo come nome, eppure sta già facendo scalpore tra le star. E’ stato infatti sfoggiato da Beyoncé e Michelle Williams.

Per essere più precisi, possiamo definire questa tinta un biondo molto chiaro ma con un accenno di nuance dorata, a metà tra colori caldi e quelli freddi.

Bisogna dire che questa colorazione avviene su una base già bionda fino massimo ad un castano chiaro. La prima schiaritura fatta in salone già dona degli effetti mielati e poi toni più biondi e sul beige dorato che vengono passati su punte e radici.

A chi sta bene? bé di sicuro alle carnagioni chiare e rosate. Meno invece agli incarnati scuri ed olivastri.

Per valorizzare questa tinta, vanno sicuramente bene tagli medi e lunghi per far risaltare le sfumature. Dato che il butter blonde va sfumato a partire dalle radici, ha bisogno di una chioma lunga per far vedere man mano l’effetto, altrimenti ci sarebbe uno stacco netto alle radici con i capelli corti.

Chiaramente questo colore va mantenuto brillante, per cui è bene prendersene cura, magari aggiungendo alla haircare routine delle apposite maschere come i color gloss o i riflessanti per riavvivare il colore.

Per esaltare di più questo colore, è bene scegliere un make-up ad hoc: mi riferisco alla combo smokey marrone per gli occhi e labbra rosa pesca o rosa albicocca, oppure un filo di mascara ed un rossetto geranio o rosso acceso.