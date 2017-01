Capelli biondi: i trend più cool del 2017

Sei una fan dei capelli biondi e vuoi restare al passo con i tempi? Vuoi una sfumatura che si abbini alla tua carnagione e al tuo stile e che sia davvero super cool? No worries! Oggi ti svelo tutto sui capelli biondi 2017, pronta?

Le tendenze del 2017 sono principalmente due da abbinare mille modi diversi e a mille stile differenti. I loro nomi? Si tratta dell’Ice Blonde e del Blorange.

Iniziamo dal biondo glaciale, dall’ice blonde che ha conquistato davvero tutte. Si tratta di un colore freddissimo, tipico nei paesi del nord europa che è perfetto se hai una carnagione chiarissima (ricordati di tingere anche le sopracciglia!).

Dopo l’ice blonde veniamo al colore pop del 2017, se nel 2016 il colore principe è stato il rosa in mille declinazioni e sfumature diverse, per il 2017 il colore dell’anno è l’arancio che, mixato al biondo, crea il mitico Blorange. Sceglilo se hai una peluria tendente all’arancione e le lentiggini. Abbinalo a make up strong ed esagera con il rossetto rosso.

Che ne dici? Hai scelto quale tra i capelli biondi 2017 è perfetto per te?

In realtà tra i capelli biondi possiamo annoverare anche il colore moda per eccellenza del 2017, il mitico golden brown (qui ti svelo come ottenerlo a casa e ti mostro una gallery).

Non sei soddisfatta? Qui trovi tutti i colori moda 2017 e qui una gallery dei tagli di capelli di moda nel 2017.

Alla prossima!