Il caschetto lungo è ancora il trend di stagione: è il prediletto tra i tagli capelli scalati 2017 da stylist e celeb, che a breve ci inonderanno con selfie su selfie. L’importante è saperlo e farsi trovare preparati all’appuntamento con il parrucchiere, che dovrà adattare questa tendenza alla tipologia di capelli e anche alla forma del nostro viso.

Medio e con frangia: ecco cosa sfoggiare

Il long bob scalato e morbido è quanto di più trendy c’è in questo periodo, perché sta bene a tutte. Addolcisce i visi con i lineamenti regolari e apporta regolarità agli ovali lunghi o squadrati, che risultano subito più armoniosi. Se i capelli non sono troppo ricci, l’altro grande trend della stagione è la frangia. Amata e odiata, in media ogni due stagioni torna a imporsi e in effetti è un elemento di grande stile. Per le amanti dei caleidoscopici anni ‘70 questo è il momento di riproporre il sexy taglio swag, indicato se avete una chioma corposa. Le scalature sono importanti sulle lunghezze, e il viso è incorniciato da una frangia molto generosa. Vietato per i capelli ricci e i super fini, ottimo per tutti gli altri tipi di capello.

Frangia sì, frangia no

I tagli capelli scalati 2017 fanno della frangia il loro punto di forza. Si tratta di un escamotage ottimo per quante hanno una fronte spaziosa o il viso triangolare come Reese Witherspoon: un dettaglio trendy che calibra le proporzioni dell’ovale. Se il viso è tondo oppure se i capelli sono molto ricci non c’è altro da fare: ciuffo di lato e nulla più (meglio non impazzire cercando di domare la frangia): in questo modo il taglio scalato acquista valore e anche il capello.

Sfumature e asciugature

Quando si parla di tagli capelli scalati 2017 vengono inclusi anche altri due aspetti. Uno è quello dell’asciugatura, perché il mood oggi è quello di un risultato molto naturale. Come sempre si può aiutare il tutto con una buona mousse per capelli. Altro capitolo è quello del colore di capelli: anche qui torna il concetto della naturalità. Le scalature sono perfette con i capelli castani, soprattutto nelle sfumature del caffè e del cioccolato, così come con i biondi accesi.