Capelli color pastello: un trend senza fine

I capelli color pastello sono da alcuni anni un trend ormai sempre più in ascesa, li abbiamo visti in molte passerelle e tutte (o quasi) le Celebrity lo hanno provato o li portano ancora adesso. C’è chi preferisce avere un tocco di colore solo alcune ciocche, chi punta su uno shatush e chi invece decide di colorare l’intera chioma.

Scegliere il colore più adatto a voi è molto importante, ecco perché qui sotto vi aggiungo alcuni piccoli consigli e alcune piccole ispirazioni sulle tonalità migliori per ogni tipo di carnagione e capelli.

Per chi ha la pelle chiara e/o i capelli biondi meglio puntare sui colori pastello, sono ideali il rosa, il lilla o l’azzurro.

Per chi ha la pelle olivastra e/o i capelli castani o comunque neri invece, può puntare e osare con colori più intensi e decisi come il blu, fucsia, viola o verde.

Se non si ha voglia di andare dal parrucchiere, in commercio esistono molte tinte, come quelle della linea Colorista di L’Oreal , perfette per ogni esigenza.

Tingere i capelli con toni pastello è sicuramente un grande cambiamento, se si ha quindi voglia di cambiare ma non in modo permanente, possiamo scegliere una tinta temporanea, come quella che ci propone L’Oreal con i suoi Colorista spray 1-day, disponibile in diverse tonalità, colora istantaneamente i capelli, si asciuga rapidamente e va via con un solo shampoo. Disponibile in 7 tonalità: Grey, Hot Pink, Lavander, Mint, Pastel Blue, Pink, Torquoise.

La linea Colorista Washout è perfetta per cambiare colore quando si vuole. Non contiene ammoniaca e funziona come una maschera nutriente che colora i tuoi capelli delicatamente. Va via in 5-10 Lavaggi ed è disponibile in ben 12 tonalità: Peach, Pink, Dirtypink, Lilac, Purple, Blue, Aqua, Indigo, Turquoise, Burgundy, Red e Orange.

L’oreal Colorista Paint è una colorazione permanente, con la sua formula crema-gel con pigmenti puri, garantisce un colore pieno e ricco di riflessi. Con i suoi colori classici reinventati nelle moderne tonalità fumè e metalliche è disponibile in 8 tonalità: Beige Blonde, Blue Black, Bronze, Grey, Marsala, Mulberry, Strawberry Blonde, Violet. In commercio ci sono molti brand che propongono colorazioni simili, sia in shampoo, creme o vere e proprie tinte, qualche esempio: Oyster fashion Natura Kit, Propose fantasy Color Cream, Lisap Slasher, Crazy Color, Nutri color Creme di Revlon.

Non vi resta quindi che scegliere la tinta più adatta a voi e dare un tocco di colore crazy alla vostra chioma!

Veronica Giuffrida