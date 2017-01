Tendenze capelli lunghi 2017

Ragazze! Avete, come me, i capelli lunghi e volete sapere i trend dell’anno 2017?

Comincio subito a dirvi che è l’anno dello swag! Che voi abbiate un taglio medio o lungo, questo hairstyle di derivazione Seventies è una delle tendenze più in voga dell’Autunno/Inverno 2016-2017 e continuerà ad essere uno dei protagonisti del 2017. E’ perfetto per chi ha capelli mossi o fini in quanto richiede scalature importanti sulle lunghezze e un maggiore volume nella parte alta.

Non vi piace? Non vi preoccupate…

Ci sono anche altre tendenze che domineranno in quest’estate 2017, primo tra tutti il ritorno della riga in mezzo. Insieme alla frangia – vera regina della moda capelli 2017 – torna in auge una delle tendenze più amate degli anni Novanta: capelli lungo le spalle con riga centrale. Io personalmente la adoro!

Per chi ha uno stile raffinato e retrò al via… capelli pettinati all’indietro a effetto bagnato: i capelli effetto sleek, già in auge lo scorso anno, trovano in questo 2017 la loro migliore espressione.

Sì al frisè,un altro must have irrinunciabile delle tendenze dell’autunno inverno. Più fitto e preciso, oppure più morbido, realizzato con semplici trecce, l’ondulatura da frisé è uno dei trend più cool per sfoggiare nell’inverno 2017.

Ve li riassumo qui:

-Con riga al centro, mossi e sfilati. Il taglio lungo più in voga su passerelle e red carpet vuole il ritorno della riga al centro, con capelli mossi naturali, dunque leggermente ondulati, e più o meno sfilati sulle punte. Sta bene a tutte

-Con riga laterale e leggermente mossi. Non passa di moda la riga laterale, molto sensuale, da portare con capelli solo leggermente ondulati, al naturale.

-Con frangia. Sebbene non sia l’opzione più glamour, tra i tagli di tendenza per l’estate 2017 c’è anche il lungo con frangia, particolarmente apprezzato dalle donne con una fronte un po’ alta.

-Onde vintage. Lo stile vintage anni Quaranta è tornato prepotentemente alla ribalta, e insieme ad esso le morbide e voluttuose onde delle chiome.

-Extra lunghi ed extra lisci. Tra i trend della prossima estate ci sono, infine, anche i capelli extra lunghi ed extra lisci, da portare sciolti,o in acconciature come coda alta, chignon o treccia. E se avete difficoltà a raggiungere lunghezze estreme niente paura: “valgono” anche le extension.