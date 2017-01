Tutto sulle tendenze capelli 2017

Quando inizia un nuovo anno siamo sempre pronte a drizzare le orecchie e a puntare gli occhi sulle novità che riguardano i capelli e non vediamo l’ora di scoprire quali siano i trend più glamour di ogni stagione. Ci aspettiamo che gli hairstylists sappiano sorprenderci con qualche taglio all’avanguardia, ma poi finiamo sempre per giudicarlo troppo estremo per i nostri gusti, finendo inevitabilmente per sceglierne uno ordinario.

Il 2017, invece, pare essere l’anno del compromesso in cui le proposte accontentano il parere popolare con tagli audaci e contemporanei, ma comodi e portabili allo stesso tempo.

Il corto non sarà esageratamente corto, il log pixie è perfetto per chi ama le lunghezze, ma soprattutto la comodità. Lo short bob è fatto proprio per non pentirsi del taglio drastico, specie se abbinato a un ciuffo abbondante da portare rigorosamente da un lato. E’ un taglio che si adatta allo styling mosso o liscio, sta a voi scegliere cosa più si addice al vostro viso.

Per le bionde dentro, la combinazione perfetta sarebbe il bob con la frangia, che continua ad andare di moda, dopo il lancio di Taylor Swift. E chi, invece, è ormai abituato alle medie lunghezze, potrà scalarli e renderli più fluttuanti e ritmici.

Il long bob non molla e continua a spadroneggiare sulle passerelle rimanendo il taglio preferito del pubblico femminile. Per renderlo più attuale basterà scalarlo o arricchirlo con contrasti di colore dalle radici alle lunghezze.

Il lungo è sinonimo di femminilità e per chi non cede alle spuntatine, l’unica soluzione è renderlo vivace, mosso e accompagnato da una frangia piena o da un mega ciuffo. La parola d’ordine? Volume… e l’effetto wow è assicurato.