Tendenza capelli 2017: frange e trecce a gogo

Torna l’era delle bambole dalle splendide frange e dalle belle trecce che incorniciano i volti.

Eh sì, diciamo che lo abbiamo potuto constatare nell’inverno 2017… La tendenza della frangia è sempre intramontabile. E, se come penso, avete tante domande, di seguito provo a darvi tutte le risposte che (forse) cercate!

Ma quando è meglio farsi la frangia?

Questo periodo è perfetto, anche per stare alla larga dalla calura estiva.

E’ semplice da indossare?

Assolutamente sì, è molto facile da portare, e deve essere scelta in base ai lineamenti del volto in quanto è in grado di dare più armonia ai visi allungati e riesce a valorizzare i volti che hanno la fronte molto ampia.

Come sceglierla?

Cortissima, simmetrica o sfilata e lunga.

Consigli utili

Assolutamente da evitare sui visi troppo paffuti o su chiome ricce (via libera invece a frange sui capelli mossi).

Una frangia super spettinata è perfetta sul famoso pixie cut, utilizzando un po’ di gel, e il gioco è fatto. Sul long bob si può scegliere la versione corta o lunga, da portare liscia, come il resto della chioma.

E, poi, ci sono le trecce che sono infatti uno degli hairdo più particolari e facili da realizzare.

Perfette per chi ha i capelli lunghi, e per tutte coloro che vogliono dare al proprio look un tocco romantico, rock o etnico. Sulle passerelle, abbiamo visto molte acconciature con trecce, dalle più semplici alle più intricate, che uniscono stili diversi e si rivelano dei veri e propri assi nella manica per le occasioni speciali. Da ricordare che, con una treccia, si possono ottenere vari stili da quella etno-gipsy, a quella classica a spina di pesce, a quella romantica e lunga, alle treccine come suggerisce l’hairstyling “boxer braids” fino alle acconciature che le inseriscono nello chignon.

E, allora, non dimenticate di segnare le due tendenze capelli 2017… Frange e trecce a gogo!