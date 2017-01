Tagli capelli corti 2017: Pixie cut Vs. Page boy

Tutto quello che devi sapere sui tagli capelli corti 2017 e una sfida epica tra i trend del momento. Vincerà il pixie cut oppure il page boy?

Pronti, partenza, via! Te ne ho già parlato in questa raccolta di tagli corti per il 2017 ma oggi ritorno all’attacco con un focus sui due tagli di capelli che stanno conquistando tutto il mondo. Si tratta di tagli decisi, un po’ mascolini e da portare in mille modi diversi.

Il primo taglio a salire sul ring è il pixie cut. Un evergreen tra i corti che si presenta al top della forma anche nel 2017. Il taglio capelli corti 2017 perfetto per te è questo se hai i lineamenti perfetti, se ami cambiare stile spesso e se hai un’anima rock. Qui trovi una gallery ti pixie cut e non solo.

Non hai amato il pixie cut? No worries, il trend per eccellenza del 2017 è lui, il mitico page boy. Non ti dice nulla? Beh e se ti dicessi che si tratta di una rivisitazione del classico “taglio a scodella”? Ora si fa chiamare page boy ed è sulle teste delle it girl più cool del momento. Attenzione al colore! Sceglilo se hai i capelli scuri (e abbinalo al nuovo golden brown).

Che ne dici? Hai scelto il taglio perfetto per te? Se sei ancora alla ricerca di quello giusto qui trovi una raccolta di tutti i tagli moda 2017 e qui una gallery di capelli con frangia, altro trend 2017.