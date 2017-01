L’eterno fascino del castano

Se pensate che il castano sia un colore piatto, dovete ricredervi! Non soltanto perché già da un paio di stagioni sta vivendo un momento di rinascita, ma anche perché si è finalmente capito che, tra gli hair color, è probabilmente quello più in grado di mostrare mille facce, mille nuance e sfaccettature differenti, perfetto per ogni carnagione, basta solo individuare la giusta sfumatura. Dal cherry, al chocolate, dal moka al castagna, è perfetto per chi vuole rinforzare la propria base e anche per chi desidera dare un twist alla propria testa. Anche perché diciamolo, è più facile in termini di salute del capello passare dal biondo al castano che viceversa.

Inoltre, proprio il castano è stato inserito tra i colori cool del 2017, anche dal brand hair care Matrix che ne ha colto tutte le potenzialità delineando sei nuove tonalità per la linea di colorazione Moka Socolor, nuance pre-miscelate per dare a ogni castano la sua personalità, compreso il più scuro, che acquista una nuova dimensione di intensità e multi-sfaccettatura. Dal cioccolato al ciliegia fino al lampone, Matrix trasforma i suoi hair colorist in make up artist. “I nuovi toni Moka donano energia e vitalità ai capelli, rendendoli unici e affascinanti”, spiega Angelo Labriola, Matrix Gobal Artist.

Moka, dunque, come it-look 2017, declinato in tre sottotoni: Rasperry Tarte, lo strobing dai riflessi lampone, Chocolate Pudding, il balayage al cioccolato e Cherry Truffle, il sombré hair che sa di ciliegia. Il primo addolcisce il viso e i lineamenti, donando un look giovane e contemporaneo. Il secondo, con i suoi riflessi sabbiati catturati al cioccolato fondente, rende lo sguardo intenso e profondo. Il terzo colora lo sfumato donando un’allure romantica e delicata.

Non resta dunque che scegliere la nuance preferita e adatta alla propria personalità e carnagione, magari dando uno sguardo alla gallery con tutti gli hair look castani di stagione.