Capelli Golden Brown: il colore del 2017 e tutto quello che devi sapere

Tutto quello che devi sapere a proposito di capelli golden brown, una raccolta di idee per la tua chioma e molto altro ancora per essere super aggiornata.

Oggi ti svelerò tutto sul nuovo colore moda del 2017, ti farò notare le sottili differenze con un colore che gli somiglia molto (il tiger eye): scoprirai come realizzarlo e come portarlo al meglio.

Pronta? Iniziamo dalle basi. I capelli golden brown sono la tendenza del momento. Si tratta, come dice il nome stesso, di un castano dorato che rende i capelli lucenti e irresistibili. Una tinta calda, dal colore naturale.

A chi sta bene questo colore?

Il golden brown è perfetto veramente per tutte, il risultato è naturale, lo stesso del sole nei mesi estivi (o quasi). Se hai i capelli molto scuri opta per delle sfumature sulle punte evitando le radici. Un’alternativa? Se sei mora prova il chocolate mauvè.

Che differenza c’è tra il golden brown e il tiger eye?

Il tiger eye (l’altra tinta hot nel 2017, qui ti svelo tutto), conosciuto anche come color caramello, viene realizzato con il metodo dello shatush o del balayage; in questo modo, le sfumature risultano sulle lunghezze per dare movimento alla chioma. Il golden brown, conosciuto anche come castano dorato, invece, punta tutto su una colorazione omogenea. Esistono varie tonalità di golden brown: dai più forti (simili al caramello) a quelli più luminosi (simili al miele).

Che ne dici? Il golden brown ti ha conquistata? Qui trovi tutto sui colori moda per il capelli nel 2017 se, invece, sei alla ricerca di un taglio alla moda qui ti parlo di tutti i tagli per capelli 2017, ne troverai sicuramente uno perfetto per te.

Vorresti realizzare il golden brown a casa tua? Ti lascio un video super semplice per la tinta fai da te (ti basterà scegliere la tonalità golden brown).

Ti aspetto sul mio canale youtube alice cerea con tantissimi consigli utili e tutte le tendenze beauty del momento.

Alla prossima!