Blorange: tendenza colore 2017

Ragazze!

Siete in una fase della vostra vita in cui avete bisogno di vedervi diverse? Avete voglia di darci un taglio? Non fatelo, prima dovete ascoltarmi bene, perché il 2017 sta sfornando un nuovo colore capelli davvero unico. Siete curiose!

Dopo il bronde, trend del 2016, è arrivato il blorange!

Cos’è?

E’ il colore pastello che mescola il biondo e l’arancione per un effetto pop.

Già dall’unione delle parole “blonde e orange”, capiamo che è una tonalità sfumata che mixa il biondo miele all’arancione e l’effetto è delicatissimo.

A chi sta bene?

E’ perfetto abbinato a occhi chiari e incarnati pallidi, quindi, biondine, provateci voi a trasformarvi in “donne blorange”.

Ebbene sì, dopo il Bronde tendenza del 2016 (brown + blonde), fusione cromatica iper fascinosa c’è il Blorange, biondo/arancio che ha già conquistato le instagrammer più famose del mondo donando un guizzo pop che si adatta benissimo alla tanto attesa stagione primaverile.

Qualche nome?

L’artefice di colei che sta cambiando tutte le carte in regola per diventare il nuovo tormentone colore del 2017? La giovane – e già celebre hair stylist - Alex Brownsell.

Per chi è perfetto?

A lanciarlo sono state le due bellissime modelle Piper America e Georgia May Jagger, due fanciulle naturalmente bionde e con la pelle chiara. Quindi è senz’altro perfetto per chi, come loro, ha un incarnato chiaro. Ma c’è spazio per tutte!

E voi, lo proverete?