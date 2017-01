Tendenze capelli 2017: bianchi sì, ma cool!

Dire no alla colorazione sistematica dei capelli? Decidere di assecondare una volta per tutte ricrescita grigia e capelli bianchi? Una scelta femminile coraggiosa, che di recente ha generato non poche discussioni. Eppure il fenomeno “rischia” adesso di imporsi come uno dei nuovi trend dell’anno. Modelle dai capelli bianchi sono apparse su diverse passerelle della moda PE 2017, da Proenza Schouler ad Alexander Wang, da Tibi a Eckhaus Latta, mentre su Instagram si alimentano sempre più gli hashtag #whitehairdontcare e #grayhairdontcare. Non solo: su YouTube, dozzine di beauty setter pubblicano accurati tutorial su come avere una chioma “granny white” che neutralizzi l’incubo della ricrescita.

Se allora sulla vostra testa hanno già fatto la loro comparsa i primi capelli bianchi o se ancora non è capitato, ma l’idea di puntare su una tinta white ice o bianco lunare vi attrae ugualmente, sappiate che vi sono dettagli di stile che vale la pena adottare per assicurarsi un look sempre fresco, dinamico, perfettamente up-to-date. Scopriteli qui.

IL COLORE

D’accordo, l’idea è quella di assecondare la ricrescita. Le più fortunate potrebbero ritrovarsi senza sforzi con un punkeggiante effetto bicolore, comunemente chiamato “ombré” (qualcosa per cui c’è chi è disposto a spendere un po’ al fine di ottenerlo artificialmente!).

In generale, conviene sempre perfezionare il risultato con piccoli accorgimenti che possano rendere al meglio l’effetto naturale. Fondamentale sarà evitare l’effetto ingiallimento o crespo, ricorrendo a prodotti anti-giallo e condizionanti.

Fra questi, spicca lo Shampoo Professionale Silver, formulato per la detersione dei capelli bianchi e grigi dai laboratori L’Oréal Professionnel, il quale si avvale del Gloss Protect System, un complesso arricchito da aminoacidi, che permette di ottenere capelli morbidi, elastici e luminosi. Non solo: lo shampoo Silver ha anche il vantaggio di enfatizzare il colore naturale neutralizzando i toni gialli grazie alla presenza di micro-pigmenti viola.

IL TAGLIO

Corto in stile boyish, bob, long bob, lungo liscio o riccio: qualunque taglio può ben adattarsi ai capelli bianchi, ma a una sola condizione: deve essere curato! Così come le acconciature, dalla treccia ben definita e legata a crocchia allo chignon: alto per evidenziare le ciocche argentate sulle tempie e all’attaccatura del collo, oppure basso per coprire invece queste le sfumature di due zone con altre ciocche.

LE SOPRACCIGLIA

Un must particolare se si opta per una chioma bianca? La cura delle sopracciglia. Da portare, con la massima disinvoltura, più scure, ben definite, in una versione spiccatamente “a contrasto”.

IL MAKE UP

Quando si sceglie un white hair look, il trucco diventa complemento importantissimo per mantenere uno stile sempre curato e stylish. Via libera ai make up più sofisticati nelle occasioni speciali, quelli che però dovranno diventare i nuovi capisaldi del maquillage sono l’illuminante, la matita, il mascara e l’ombretto oppure un rossetto colorato, per accendere il granny look con un twist! La nuance ideale che sta bene a tutte le “signore in bianco”? Il viola!

Il beneficio collaterale di questa nuova tendenza tra le giovani, in definitiva, è che le donne più mature sono ora libere di scoprire quella che potrebbe persino rappresentare la loro “risorsa naturale”! Qualcuna ha persino realizzato di avere un aspetto migliore con i capelli bianchi! Chi l’avrebbe detto?